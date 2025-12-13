Parma Food Valley all’Onu prodotti a 250 corrispondenti

Parma Food Valley ha preso parte alla 29ª edizione degli UNCA Awards all'ONU a New York, valorizzando le eccellenze gastronomiche italiane. Durante l’evento, la Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha presentato ai visitatori prodotti rappresentativi di sei filiere di qualità, promuovendo il patrimonio culinario della regione.

Bologna, 13 dic. (askanews) – La Parma Food Valley protagonista all’ONU con una vetrina d’eccezione durante la 29esima edizione degli UNCA Awards a New York, dove Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha servito agli ospiti i prodotti delle 6 filiere d’eccellenza: Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, alici, latte, pasta e pomodoro. L’evento è stato ospitato nello storico palazzo di vetro di New York per celebrare gli 80 anni dell’ONU e ha visto la partecipazione dell’attore Javier Bardem, premiato “Cittadino globale dell’anno”. “Rappresentare la Parma Food Valley all’ONU è stato un grandissimo onore – ha dichiarato Alessandra Foppiano, portavoce di Fondazione ed executive manager di Parma Alimentare -. Ildenaro.it

