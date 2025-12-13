Parlare e ascoltarsi in Parlamento L’eredità del metodo Napolitano

Il 2 dicembre 2025, a Palazzo Montecitorio, si è tenuta la presentazione dei Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano, in occasione del centenario della sua nascita. L'evento, alla presenza del Presidente della Repubblica, ha posto in luce l'importanza del metodo Napolitano nel favorire il dialogo e l’ascolto in Parlamento, lasciando un’importante eredità istituzionale.

Il 2 dicembre 2025, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, sono stati presentati, alla presenza del Presidente della Repubblica, i Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita. Negli indirizzi di saluto dei Presidenti delle Camere è stato messo in luce il suo alto profilo personale e politico, nel lungo (dal 1953 al 2023) impegno al servizio delle Istituzioni repubblicane, rivolto in primis – per utilizzare le parole del discorso di insediamento (1992) di Napolitano stesso quale Presidente della Camera dei Deputati – “alla valorizzazione del Parlamento come insostituibile espressione e presidio della sovranità popolare e come luogo di decisivo confronto sui problemi della Nazione”. Formiche.net

