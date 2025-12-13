Parlamento della legalità San Giuseppe Jato Comune capofila per le iniziative culturali nel 2026

San Giuseppe Jato si distingue come Comune capofila nelle iniziative culturali del 2026, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale e istituzionale siciliano e nazionale. Il Parlamento della legalità rappresenta un esempio di impegno e promozione culturale, confermando la posizione di rilievo del territorio nel panorama regionale e oltre.

Il Parlamento della Legalità Internazionale ha conferito al Comune di San Giuseppe Jato l'attestato di nomina a "Comune capofila per le iniziative culturali - anno 2026"

