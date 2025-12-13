Parigi-Dakar l’inizio del più grande mito

Nel gennaio 1979 si inaugurò la prima edizione della Parigi-Dakar, una delle sfide più iconiche e impegnative nel mondo delle corse off-road. Ideata da Thierry Sabine, questa competizione ha segnato l'inizio di un mito che avrebbe affascinato appassionati e avventurieri, diventando un simbolo di resistenza e avventura nel deserto africano.

Nel gennaio del 1979 si corse la prima edizione della competizione africana nata dalla mente di Thierry Sabine. Il motociclista Cyril Neveu il primo di una classifica che metteva insieme moto e camion È il 14 gennaio 1979, 45 anni fa.