Parco palazzi e servizi nel progetto di riqualifica del deposito Ama a Montagnola ma è scontro Campidoglio-comitati

Il progetto di riqualificazione del deposito Ama a Montagnola ha suscitato dibattiti tra amministrazione e residenti. Mentre il Campidoglio propone un intervento con nuovi servizi e spazi verdi, i comitati temono un aumento di cubature e abitanti. L’assessore Veloccia difende la proposta come esempio di rigenerazione urbana autentica.

