Parco Falcone e Borsellino inaugurazione a gennaio

Il Parco Falcone e Borsellino di Latina, recentemente riqualificato, avrebbe dovuto essere inaugurato il 18 dicembre, ma l’apertura è stata posticipata a metà gennaio. La riapertura, prevista in occasione del Natale, è stata rinviata, e l’attesa per godere nuovamente dello spazio verde prosegue.

Niente inaugurazione del Parco Falcone e Borsellino di Latina riqualificato per il 18 dicembre. L’auspicata riapertura in occasione del Natale di Latina, giorno in cui si celebrerà il 93esimo anniversario dell’inaugurazione della città non ci sarà: occorrerà attendere metà gennaio.DinosauroI. Latinatoday.it Europa Verde: parco Falcone-Borsellino nel degrado, la legalità è solo nella toponomastica - Europa Verde Aprilia torna a riaccendere i riflettori sul degrado nel quale versa il parco Falcone e Borsellino in via dei Mille, chiedendo interventi per la pulizia e la messa in sicurezza dell'area ... latinaoggi.eu

Parco Falcone e Borsellino, la panchina di Tiziano Ferro a rischio sfratto: forse non tornerà al suo posto - Rischia di diventare un "casus belli" tra Comune di Latina e Soprintendenza, la tutela della "panchina di Tiziano Ferro" nell'ambito della riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino. ilmessaggero.it

Ciao Belli Domani suoneremo presso l’anfiteatro del parco Falcone Borsellino a Busto Garolfo, vi aspettiamo numerosi - facebook.com facebook

