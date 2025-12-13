Parcheggio disabili occupato il messaggio lasciato sul lunotto | Sei una me…

Un messaggio scritto sul lunotto di un’auto occupa un posto riservato ai disabili, suscitando sdegno e rabbia. L’episodio evidenzia l’inciviltà di chi utilizza ingiustamente gli spazi riservati, creando sconcerto e indignazione tra i cittadini. La scena mette in luce l’importanza di rispettare le regole e i diritti di chi ha bisogno di queste aree privilegiate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stupore e rabbia di fronte all’ingiustizia e all’inciviltà. Trovare il posto dedicato ai disabili da parte di un’auto che non ha il contrassegno non lascia indifferenti, anzi fa amareggia e fa arrabbiare. Nessuna vendetta ma un bel biglietto con un messaggio diretto è ciò che ha pensato di lasciare Giovanni Bocchini, responsabile del dipartimento disabilità giovani e disabile che ha trovato il posto occupato da chi non ne avrebbe titolo. Il fatto è successo a San Giorgio del Sannio. “ E’ un fatto gravissimo – ha commentato – e per questo ho sentito il dovere di esprimere tutto il mio disappunto lasciando un messaggio. Anteprima24.it

Occupano posti dei disabili nel parcheggio dell’ospedale, multe ai “furbetti” - Controlli dei vigili urbani nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni di Dio dove diversi “furbetti” avevano parcheggiato negli stalli riservati ai disabili ... grandangoloagrigento.it