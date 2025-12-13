Paranormal Activity | Ian Tuason dirigerà il nuovo film della saga horror

Il regista canadese Ian Tuason, noto per il successo di Undertone con A24, sarà alla guida del nuovo capitolo della saga horror Paranormal Activity. L'annuncio genera grande interesse tra gli appassionati del genere, promettendo un ulteriore capitolo ricco di suspense e tensione.

Il regista canadese Ian Tuason, reduce dal successo di Undertone con A24, dirigerà il nuovo film della saga Paranormal Activity. Paramount Pictures, in collaborazione con Blumhouse-Atomic Monster, ha trovato il regista per l’ottavo capitolo della saga horror Paranormal Activity annunciato solo una settimana fa. Il rising filmmaker canadese Ian Tuason è infatti in fasi finali di negoziazione per dirigere il nuovo film, che segnerà, a quanto pare, un vero e proprio reboot del franchise found-footage. Oren Peli, creatore dell’originale del 2007, produrrà tramite la sua Solana Films. Per la prima volta sarà coinvolto anche James Wan come produttore. Universalmovies.it

