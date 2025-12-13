Papa Leone e quel messaggio ai servizi segreti
Papa Leone ha rivolto un importante richiamo ai vertici dei servizi segreti, sottolineando l'importanza di comportamenti etici e trasparenti. Con un messaggio solenne, ha avvertito sui rischi di pratiche scorrette come lo spionaggio su giornalisti e politici, evidenziando la necessità di mantenere la fiducia democratica e di evitare derive pericolose.
Il richiamo è arrivato nel modo più solenne possibile. Davanti ai vertici dell’intelligence, il Papa ha invitato a comportamenti corretti, mettendo in guardia da derive pericolose: niente spionaggio su giornalisti e politici, nessuna zona grigia che possa minare la fiducia democratica. Un riferiment. Ilgiornaleditalia.it
Le dichiarazioni di Papa Leone XIV - Le parole del Papa Leone XIV sono un appello alla carità concreta: invece di concentrarsi sul consumo, ha invitato a dedicarsi agli altri. novella2000.it
IL MESSAGGIO - Papa Leone XIV: "A Natale evitiamo lo shopping dopante, invitiamo un povero alla cena" - Nel suo primo Natale da pontefice, Papa Leone XIV esorta a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta e lancia il suo appello ai fedeli: "Evitiamo lo shopping dopante". napolimagazine.com
Papa Leone XIV lancia il suo appello ai fedeli ? mdst.it/4aHTPLV - facebook.com facebook
Alcune immagini della Santa Messa presieduta da papa Leone XIV in occasione della memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe (12 dicembre 2025) Vatican Media x.com
Cosa ha detto Papa Leone il 20 Agosto 2025? Il perdono libera chi lo dona - Udienza Generale