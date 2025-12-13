Papa | Chi si stanca di dialogare si stanca di sperare nella pace

Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza del dialogo come strumento fondamentale per la speranza e la pace. Durante l'udienza con i partecipanti al Giubileo della Diplomazia Italiana, ha evidenziato come la perseveranza nel dialogo sia essenziale per costruire un futuro di pace duratura. Un messaggio che richiama l'impegno continuo nelle relazioni diplomatiche e nel confronto tra le nazioni.

“Chi si stanca di dialogare, si stanca di sperare la pace”. Così Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti al Giubileo della Diplomazia Italiana. “A questo proposito, Signore e Signori, rievoco con voi l’accorato appello che San Paolo VI rivolse all’Assemblea delle Nazioni Unite esattamente sessant’anni fa – spiega – Quel che unisce gli uomini, notava il mio venerato Predecessore, è un patto suggellato ‘con un giuramento che deve cambiare la storia futura del mondo: non più la guerra, non più la guerra! La pace, la pace deve guidare le sorti dei Popoli e dell’intera umanità!’. Sì, la pace è il dovere che unisce l’umanità in una comune ricerca di giustizia. Lapresse.it Papa Leone XIV raccomanda: “Chi si stanca di dialogare, si stanca di sperare la pace” - Il Ministero degli Affari Esteri Tajani l’ha definita “una giornata storica”, anche l’incontro speciale, trasmess ... acistampa.com Leone XIV: “il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l’offesa”. “Chi si stanca di dialogare, si stanca di sperare la pace” - “In un contesto internazionale ferito da prevaricazioni e conflitti, ricordiamo che il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l’offesa. agensir.it

AMMAZZARE STANCA Autobiografia di un assassino Dal 4 dicembre al cinema Già nel lavoro di improvvisazione la bravura di Francesco Lamantia era evidente. Paolo Masu, il personaggio che interpreta nel film, è un ragazzo imprudente che per fare “la bell - facebook.com facebook

© Lapresse.it - Papa: “Chi si stanca di dialogare si stanca di sperare nella pace”

Primul cuvânt al bebelu?ului #comedie #umor #gluma

Video Primul cuvânt al bebelu?ului #comedie #umor #gluma Video Primul cuvânt al bebelu?ului #comedie #umor #gluma