Paolo Cannavaro | Dissi in faccia a Benitez che stava smantellando il Napoli

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Cannavaro ripercorre nel suo intervista a La Gazzetta dello Sport gli otto anni vissuti con il Napoli, condividendo momenti di gioia e difficoltà. Ricorda anche un episodio significativo, quando affrontò Benitez per esprimere il suo disappunto riguardo allo smantellamento della squadra, e rivela come scelse di rimanere fedele ai colori azzurri.

La Gazzetta dello Sport intervista oggi Paolo Cannavaro che ha raccontato gioie e dolori dei suoi 8 anni a Napoli  «Dissi al mio procuratore di non  prendere in considerazione altre  offerte. Volevo solo il Napoli, non  mi importava della categoria. Eravamo  in B e salimmo subito. Il giorno  della promozione, dopo il pareggio  con il Genoa, scoppiai a  piangere. Avevamo fatto un piccolo  passo per far tornare la nostra squadra dove merita  di stare» In 8 anni ne ha passate tante. Per esempio quel Napoli-Torino nel 2009. «Fumomento brutto, una ferita che resta. Ero un  bersaglio, proprio perché napoletano. Ilnapolista.it

Paolo Cannavaro: "Che fastidio i confronti con Fabio. Le scommesse? Mi misero in mezzo, non patteggiai e..." - L'ex difensore azzurro: "Quando Napoli mi ha fischiato esplosi, sono uno di loro. msn.com

Napoli-Cannavaro:| 'Questione ancora irrisolta' - Enrico Fedele, procuratore di Paolo Cannavaro, è intervenuto a Radio Gol: “Indipendentemente dalla prestazione di ieri, la questione Cannavaro non è stata ancora risolta. calciomercato.com

paolo cannavaro dissi in faccia a benitez che stava smantellando il napoli

© Ilnapolista.it - Paolo Cannavaro: «Dissi in faccia a Benitez che stava smantellando il Napoli»

ROBERTA FERRARI A CASA DI SERSE COSMI

Video ROBERTA FERRARI A CASA DI SERSE COSMI