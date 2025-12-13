Pamela Camassa | il dopo-Bisciglia Parla lei

Pamela Camassa, quando il silenzio diventa voce: il dopo-Bisciglia tra ferite, libertà e nuovi inizi. Parla lei. Non alza la voce, Pamela Camassa. Non ne ha bisogno. Le basta scegliere le parole giuste, lasciarle cadere con quella grazia un po’ disarmante che l’ha sempre contraddistinta. E così, quando torna a parlare della fine della sua lunga storia con Filippo Bisciglia, lo fa senza clamore, ma con una lucidità che pesa più di qualsiasi titolo urlato. Leggi anche Grande Fratello, Jonas scrive una lettera ad Anita Per anni li abbiamo chiamati “la coppia che non fa rumore”. Niente eccessi social, poche apparizioni studiate, zero teatrini. 361magazine.com

