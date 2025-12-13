Palmeri sulla disparità di trattamento tra l’Inter e Conte a Napoli | Anche se vince viene denigrato

Nel suo editoriale per Sportitalia, Palmeri analizza il diverso trattamento mediatico tra l’Inter e Antonio Conte a Napoli. Sottolineando come il tecnico venga spesso denigrato, anche in caso di vittoria, il giornalista evidenzia le disparità di giudizio e il diverso metro di valutazione riservato ai nerazzurri.

Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri affronta in modo diretto e senza filtri il tema della disparità di trattamento mediatico che, a suo giudizio, accompagna da tempo l'Inter. Un'analisi ampia, che parte dal rapporto con il tifo avversario e arriva fino al diverso racconto giornalistico riservato ai nerazzurri rispetto ad altre squadre di vertice, in particolare il Napoli di Antonio Conte. TRATTAMENTO MEDIATICO – «Che l'Inter sia la squadra più odiata d'Italia è un dato di fatto.

