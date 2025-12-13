Pallavolo | Mondiale club donne finale tutta italiana Scandicci-Conegliano
La finale del Mondiale per club di pallavolo femminile si svolgerà a San Paolo, con una sfida tutta italiana tra Scandicci e Conegliano. Le due squadre si contendono il titolo in un match atteso che promette spettacolo e alta qualità, confermando l'ottimo momento delle squadre italiane nel panorama internazionale.
San Paolo, 13 dic. (Adnkronos) - Finale tutta italiana al Mondiale per club di pallavolo femminile. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano se la vedrà con la Savino Del Bene Scandicci nella finale in programma domani alle ore 20,30 italiane al 'Gina'sio do Pacaembu' di San Paolo in Brasile. Le ragazze di Santarelli si sono imposte nella seconda semifinale sulla formazione brasiliana dell'Osasco Sao Cristo'vao Sau'de per 3-1 con i parziali di 21-25; 25-23; 25-16; 25-16. Per Conegliano, campione in carica, è alla quinta finale al Mondiale per club. Nella storia della manifestazione, solo una volta nel 2023, a Hangzhou in Cina si erano affrontate squadre della stessa Nazione, in quel caso turche. Iltempo.it
