Pallanuoto | si chiude il girone di andata di A1 successi esterni per Savona ed Ortigia

Il girone di andata della Serie A1 di pallanuoto maschile si conclude con importanti successi esterni per Savona e Ortigia. Le ultime partite prima della pausa invernale hanno segnato momenti decisivi e interessanti sfide, lasciando il campionato in equilibrio e con molte novità da analizzare per la ripresa.

Ultime partite prima della pausa invernale per il campionato italiano di Serie A1 di pallanuoto maschile. In scena oggi i posticipi della tredicesima giornata che ha visto le prime cinque partite svolgersi ieri. Successi esterni per Ortigia e, soprattutto, RN Savona: i liguri battendo nel derby l’Iren Quinto si avvicinano all’AN Bresia, ora distante solamente tre lunghezze. Prossimo appuntamento il nuovo anno dopo gli Europei. 13ª giornata Venerdì 12 dicembre Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Roma Vis Nova Pallanuoto 17-15 Pro Recco Waterpolo-AN Brescia Team 13-11 Pallanuoto Trieste-RN Nuoto Salerno 16-12 AC Group Canottieri Napoli-Training Academy Olympic Roma 10-7 De Akker Team-RN Florentia 15-11 Sabato 13 dicembre Telimar-CC Ortigia 1928 9-16 Iren Genova Quinto-Banco BPM RN Savona 11-17 Classifica Pro Recco Waterpolo 39 AN Brescia Team 36 Banco BPM RN Savona 33 Ranieri Impiantistica CN Posillipo 26 Pallanuoto Trieste 21 De Akker Team 19 Iren Genova Quinto 18 AC Group Canottieri Napoli 18 Training Academy Olympic Roma 17 Roma Vis Nova Pallanuoto 14 RN Nuoto Salerno 13 Telimar 9 CC Ortigia 1928 7 RN Florentia 3. Oasport.it Pallanuoto: si chiude il girone di andata di A1, successi esterni per Savona ed Ortigia - Ultime partite prima della pausa invernale per il campionato italiano di Serie A1 di pallanuoto maschile. oasport.it

Pallanuoto, la Nautilus chiude l’andata con un ko

