Nella tredicesima giornata del campionato di serie A1 maschile, la Pro Recco si impone sull'AN Brescia con il risultato di 13-11, conquistando la testa della classifica. La partita, disputata alla piscina Sciorba di Genova, ha visto i biancocelesti confermarsi come leader del torneo, consolidando la loro posizione in classifica.

L’incontro di cartello della tredicesima giornata del campionato di serie A1 Maschile la Pro Recco doma 13-11 l’AN Brescia alla piscina Sciorba di Genova e conquista il primato solitario della classifica. I padroni di casa, spinti dalla cinquina di Alvaro Granados, escono prepotentemente alla distanza e domano gli avversari. Una contesa equilibrata si risolve nel finale grazie al break di 3-0 firmato nei minuti conclusivi da Irving, Di Fulvio e Condemi. In apertura di programma la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo rispetta il fattore campo e piega 17-15 la mai doma Roma Vis Nova. I partenopei aprono le ostilità con il 2-0 iniziale, subiscono un parziale di 7-1, rimontano i quattro gol di svantaggio e decidono la partita grazie al break firmato dalla doppietta di Danilo Radovic e dal sigillo di Giobatta Valle. Oasport.it

Pallanuoto, la Pro Recco doma l’AN Brescia e conquista la testa solitaria della classifica - L'incontro di cartello della tredicesima giornata del campionato di serie A1 Maschile la Pro Recco doma 13- oasport.it