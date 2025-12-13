pallamano norvegia e germania in finale ai mondiali out la francia

Le Nazionali di Norvegia e Germania si preparano a sfidarsi nella finale dei Mondiali femminili di pallamano, dopo aver eliminato rispettivamente la Francia. Le due squadre si contendono il titolo in un match atteso che promette grande spettacolo e emozioni, chiudendo un torneo ricco di colpi di scena e prestazioni di alto livello.

Norvegia e Germania saranno protagoniste nel weekend nella finale dei Mondiali femminili di pallamano. Le campionesse olimpiche sfideranno le tedesche dopo aver eliminato rispettivamente l’Olanda e la Francia. Le vincitrici dell’ultimo europeo, dirette egregiamente da Ole Gjekstad, hanno sconfitto l’Olanda che non è riuscita a brillare davanti ai propri tifosi. Mondiale in ogni caso da ricordare per la compagine di Henrik Signell dopo il nono posto del 2021 ed il quinto del 2023 La semifinale in questione è terminata 35-25, match disputato sempre a Rotterdam con qualche ora distanza rispetto al match tra Germania e Francia. Oasport.it

