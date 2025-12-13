Pallamano A2 femminile Derby a Imola per l’Acciarino

La Pallamano Acciarino torna in campo oggi alle 15 per affrontare il derby contro la Pallamano Romagna a Imola. L'incontro, valido per la settima giornata del girone di andata del campionato di serie A2 femminile, rappresenta un importante appuntamento nel cammino delle due squadre.

Torna in campo la Pallamano Acciarino, che oggi con fischio di inizio alle 15 si recherà a Imola, per l’ennesimo derby stagionale sfidando a domicilio la Pallamano Romagna per un incontro valevole per la settima giornata del girone di andata del campionato di serie A2 femminile. Per le ragazze allenate dal duo Melis-Soglietti si presenta immediatamente l’opportunità per cancellare l’opaca prestazione del turno precedente, che è costata la sconfitta casalinga contro Parma, e rilanciarsi in classifica raggiungendo proprio la formazione romagnola che precede L’Acciarino di due lunghezze. Sfida sicuramente particolare per l’allenatore delle ferraresi Mattia Melis, che torna sul parquet del PalaCavina di Imola dove ha militato per diverse stagioni prima di approdare a Ferrara, sia nel settore giovanile che nella serie A maschile della formazione romagnola. Sport.quotidiano.net

