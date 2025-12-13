Palestra Juventus retroscena | in estate i bianconeri avevano provato a convincere l’Atalanta con quella contropartita tecnica! Il nome

Un approfondimento sui retroscena di mercato della Juventus, con particolare attenzione alle trattative estive con l'Atalanta. La strategia dei bianconeri e il rifiuto dei nerazzurri, legato a una proposta che coinvolgeva un esterno serbo e un prestito secco, hanno influenzato le mosse successive. Ecco la ricostruzione dettagliata di questa fase del mercato.

Palestra Juventus, la ricostruzione del rifiuto orobico alla proposta che includeva l’esterno serbo e la mossa del prestito secco che ha fatto lievitare il prezzo. Le dinamiche del calciomercato vivono spesso di porte scorrevoli, di attimi che possono cambiare il destino tecnico ed economico di un club. La caccia scatenata a Marco Palestra, divenuto oggi l’oggetto del desiderio delle big italiane con una valutazione che sfiora i 40 milioni di euro, ha radici più profonde di quanto si pensasse. Un interessante retroscena svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà getta nuova luce sulle manovre della Juventus, rivelando come la dirigenza bianconera avesse provato a chiudere l’operazione in tempi non sospetti, ben prima dell’esplosione mediatica del ragazzo. Juventusnews24.com Cagliari, Palestra è stato uno dei primi nomi di Gasperini per la Roma: il retroscena sull’offerta della Juventus - Cagliari, su Palestra continuano a susseguirsi tantissime indiscrezioni di calciomercato: dall’interessamento della Roma a quella della Juventus Marco Palestra, l’esterno destro classe 2005 dell’Atala ... cagliarinews24.com

