Palestra Juve la richiesta dell’Atalanta è di 40 milioni | la reazione del club bianconero Cosa sta succedendo in chiave mercato
La Juventus sta tentando di assicurarsi il giovane talento dell'Atalanta, richiesto a 40 milioni di euro. La trattativa è in corso, con i bianconeri che cercano di superare la concorrenza nerazzurra per aggiudicarsi il promettente classe 2005. La situazione mercato si surriscalda, mentre si delineano i primi contatti tra le parti interessate.
Palestra Juve, i bianconeri cercano di strapparlo all’Atalanta. Il classe 2005 vale 40 milioni: contatti avviati per battere la concorrenza nerazzurra. La Juventus ha individuato in Marco Palestra, esterno destro classe 2005 che sta brillando in prestito al Cagliari, un obiettivo primario per il rafforzamento futuro. La dirigenza bianconera, secondo le fonti di Fabrizio Romano, ha già allacciato i contatti con l’ Atalanta, detentrice del cartellino, con l’intenzione di muoversi d’anticipo e superare la concorrenza, che vede in prima fila l’ Inter. L’assalto al giovane talento si scontra però con una realtà economica molto complessa. Juventusnews24.com
SKY - L'Inter vuole accelerare per Palestra, piace anche al Napoli: la richiesta dell'Atalanta - L'Inter è interessato al talento che sta facendo faville in Serie A: Marco Palestra. msn.com
Palestra di fuoco per la Juve: dalla frase di Spalletti all’incrocio con l’Inter - La sfida di campionato delle 18 tra Juventus e Cagliari calamiterà molte attenzioni non solo ai fini della classifica – con le due squadre che vanno a caccia di punti preziosi per i rispettivi ... calciomercato.it
#Palestra nel mirino della #Juve Ma i bianconeri non sono soli ?? x.com
Romano - L'Inter ha già fatto chiamate per Palestra, come le ha fatte la Juve. Ma l'Atalanta al momento non ha voglia di fissare un prezzo. Chi vuole Palestra deve essere comunque pronto a investimento importante, più 40 che 35 mln. Ma l'Inter, che sia gennai - facebook.com facebook
This is how a Juventus player trains at the gym