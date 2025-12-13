Palestra Juve la richiesta dell’Atalanta è di 40 milioni | la reazione del club bianconero Cosa sta succedendo in chiave mercato

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta tentando di assicurarsi il giovane talento dell'Atalanta, richiesto a 40 milioni di euro. La trattativa è in corso, con i bianconeri che cercano di superare la concorrenza nerazzurra per aggiudicarsi il promettente classe 2005. La situazione mercato si surriscalda, mentre si delineano i primi contatti tra le parti interessate.

Palestra Juve, i bianconeri cercano di strapparlo all’Atalanta. Il classe 2005 vale 40 milioni: contatti avviati per battere la concorrenza nerazzurra. La Juventus ha individuato in Marco Palestra, esterno destro classe 2005 che sta brillando in prestito al Cagliari, un obiettivo primario per il rafforzamento futuro. La dirigenza bianconera, secondo le fonti di Fabrizio Romano, ha già allacciato i contatti con l’ Atalanta, detentrice del cartellino, con l’intenzione di muoversi d’anticipo e superare la concorrenza, che vede in prima fila l’ Inter. L’assalto al giovane talento si scontra però con una realtà economica molto complessa. Juventusnews24.com

palestra juve richiesta dell8217atalantaSKY - L'Inter vuole accelerare per Palestra, piace anche al Napoli: la richiesta dell'Atalanta - L'Inter è interessato al talento che sta facendo faville in Serie A: Marco Palestra. msn.com

Palestra di fuoco per la Juve: dalla frase di Spalletti all’incrocio con l’Inter - La sfida di campionato delle 18 tra Juventus e Cagliari calamiterà molte attenzioni non solo ai fini della classifica – con le due squadre che vanno a caccia di punti preziosi per i rispettivi ... calciomercato.it

palestra juve la richiesta dell8217atalanta 232 di 40 milioni la reazione del club bianconero cosa sta succedendo in chiave mercato

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, la richiesta dell’Atalanta è di 40 milioni: la reazione del club bianconero. Cosa sta succedendo in chiave mercato

This is how a Juventus player trains at the gym

Video This is how a Juventus player trains at the gym