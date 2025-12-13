Palestra Juve la richiesta dell’Atalanta è di 40 milioni | la reazione del club bianconero Cosa sta succedendo in chiave mercato

La Juventus sta tentando di assicurarsi il giovane talento dell'Atalanta, richiesto a 40 milioni di euro. La trattativa è in corso, con i bianconeri che cercano di superare la concorrenza nerazzurra per aggiudicarsi il promettente classe 2005. La situazione mercato si surriscalda, mentre si delineano i primi contatti tra le parti interessate.

Palestra Juve, i bianconeri cercano di strapparlo all’Atalanta. Il classe 2005 vale 40 milioni: contatti avviati per battere la concorrenza nerazzurra. La Juventus ha individuato in Marco Palestra, esterno destro classe 2005 che sta brillando in prestito al Cagliari, un obiettivo primario per il rafforzamento futuro. La dirigenza bianconera, secondo le fonti di Fabrizio Romano, ha già allacciato i contatti con l’ Atalanta, detentrice del cartellino, con l’intenzione di muoversi d’anticipo e superare la concorrenza, che vede in prima fila l’ Inter. L’assalto al giovane talento si scontra però con una realtà economica molto complessa. Juventusnews24.com

