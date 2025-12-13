Palestra Inter Romano svela | Già fatte delle chiamate è nella lista dei nerazzurri e non solo! Si fanno tante cifre ma l’Atalanta…

Romano conferma l'interesse dell’Inter per un esterno dell’Atalanta, rivelando che sono già state fatte delle chiamate e che il giocatore è nella lista dei nerazzurri. La trattativa si sta delineando, con molte cifre in gioco e l’attenzione rivolta anche ad altri aspetti del mercato. Ecco gli aggiornamenti sulla possibile operazione.

Inter News 24 Palestra Inter, Romano conferma l’interesse dei nerazzurri per l’esterno dell’Atalanta: lo stato della trattativa. Arrivano conferme autorevoli riguardo le manovre della Beneamata per il futuro della fascia destra. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter e la Juventus hanno già effettuato i primi sondaggi esplorativi per Marco Palestra, talentuoso esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari per farsi le ossa in Serie A. La strada per arrivare al gioiello azzurro, tuttavia, appare in salita. Il club orobico considera il giocatore un diamante assoluto e ha alzato un muro difensivo importante: non c’è ancora un prezzo scritto, ma la valutazione reale si avvicina pericolosamente alla soglia dei 40 milioni di euro, ben oltre i 35 ipotizzati inizialmente. Internews24.com Palestra Juventus, non solo Inter e Napoli sull’esterno: svelata la strategia bianconera - Palestra Juventus, oltre al Napoli e l’Inter, sull’esterno del Cagliari ( ma di proprietà dell’Atalanta) c’è anche l’interesse della Vecchia Signora La Juventus ha messo gli occhi su Marco Palestra, d ... cagliarinews24.com Inter, Berni svela: 'Mi piace sfidare Kovacic e Icardi' - Tommaso Berni, terzo portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sportweek, inserto della Gds. calciomercato.com ULTIM’ORA ????? L'Inter ha messo gli occhi su Palestra. L'esterno del Cagliari piace tantissimo in casa nerazzurra ma la pista è complicata. Palestra è di proprietà dell'Atalanta, che chiede almeno 40 milioni di euro. - Gianluca Di Marzio, Sky Sport - facebook.com facebook L' #Inter ha messo gli occhi su Marco #Palestra: ai nerazzurri piace tanto il profilo dell'esterno classe 2005. La pista rimane complicata sia per la grande concorrenza (Italia e Premier League), sia per la valutazione di almeno 40 milioni fatta dall' #Atalanta. ???? x.com © Internews24.com - Palestra Inter, Romano svela: «Già fatte delle chiamate, è nella lista dei nerazzurri e non solo! Si fanno tante cifre, ma l’Atalanta…»

