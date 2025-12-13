Palestra Inter Pedullà avverte | Ora è troppo tardi costa molto più di 30 milioni

L'Inter aveva valutato la possibilità di acquisire il talento dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, ma secondo Pedullà il momento per intervenire è ormai passato. Con un costo stimato superiore ai 30 milioni di euro, il mercato si è evoluto e le opportunità si sono ridotte, lasciando la trattativa più complessa di quanto si pensasse in precedenza.

Inter News 24 Palestra Inter, il talento dell’Atalanta in prestito al Cagliari continua a crescere, secondo Pedullà il momento per prenderlo è passato: la disamina. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari. Un nome che negli ultimi mesi è stato accostato anche all’ Inter, ma che oggi, secondo Pedullà, rappresenta un’operazione estremamente complessa sotto il profilo economico. TEMPISTICHE DI MERCATO – «Palestra, troppo tardi. Internews24.com

