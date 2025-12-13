Palestra in cambio della piazzetta Sprint per i lavori in ‘salotto’

La giunta comunale ha avviato l’operazione per trasformare la piazzetta del Faro, attualmente proprietà privata, in spazio pubblico. L’accordo con il proprietario, Alberto Verni, mira all’acquisizione definitiva della zona, favorendo la riqualificazione dell’area. L’intervento prevede anche la realizzazione di una palestra, puntando a valorizzare il “salotto” cittadino e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Parte l’ operazione piazzetta del Faro. Come anticipato nei mesi scorsi, la giunta sta lavorando a un’intesa con il proprietario della piazzetta, Alberto Verni, per acquisirla a titolo definitivo (oggi è un terreno privato a uso pubblico). In cambio il Comune cederà all’imprenditore la palestra di via Martinelli. "L’operazione – spiegano dal Comune - riguarda lo scambio tra l’immobile comunale di viale Martinelli e una porzione della piazzetta del Faro. L’iniziativa è considerata strategica poiché è direttamente collegata al cronoprogramma dei lavori di riqualificazione di viale Ceccarini e, di conseguenza, della piazzetta del Faro. Ilrestodelcarlino.it

