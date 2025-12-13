Palazzo Starita apre al pubblico dopo due anni di lavori | Nuova sede della Fondazione Puglia pronta a ospitare attività culturali

Dopo due anni di restauri approvati dalla Soprintendenza, Palazzo Starita a Bari riapre al pubblico. La nuova sede della Fondazione Puglia è pronta a ospitare attività culturali, segnando un importante momento di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città.

Dopo laboriosi restauri approvati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, è stato inaugurato questa mattina Palazzo Starita in piazza del Ferrarese a Bari. Di impianto settecentesco ed edificato sui resti di un antico Arsenale, il Palazzo sarà.

#ARTE - Sabato a Bari in Piazza del Ferrarese inaugurazione dello storico Palazzo Starita #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook

