Pagliuca consiglia | Eccessivo criticare Sommer per due errori Vicario mi piace ma c’è un ma… Vi spiego

Gianluca Pagliuca analizza la situazione tra Sommer e Vicario, sottolineando l'importanza di valutare con equilibrio le prestazioni dei portieri. L’ex portiere nerazzurro invita a non essere troppo severi con Sommer per due errori e esprime il suo punto di vista su Vicario, evidenziando alcuni aspetti da considerare.

Inter News 24 L’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, si è espresso così su Sommer e sull’interesse dei nerazzurri per Vicario: la sua opinione. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca ha commentato così le ultime voci che vedono Guglielmo Vicario come il preferito dall’Inter per il post-Sommer. COME VEDREI IL RITORNO TRA I PALI DELL’INTER DI UN PORTIERE ITALIANO? – « Lo vedrei bene, certo che sarebbe un’idea importante, sempre con tutto il rispetto per Sommer, che onestamente. » COSA? – « Yann è un portiere affidabile, ha esperienza: io non so cosa voglia fare l’Inter ma il fatto che sia stato messo in discussione per due errori, beh, mi è parso un po’ eccessivo. Internews24.com

