Pagelle Torino Cremonese | ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Analisi dei voti e delle valutazioni dei protagonisti di Torino-Cremonese, sfida valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26. Ecco i TOP e FLOP del match, con i voti ufficiali e le principali considerazioni sui giocatori più e meno brillanti in campo.

I voti, i top e i flop del match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 202526: pagelle Torino Cremonese I voti, i top e i flop del match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 202526: pagelle Torino Cremonese. TOP TORINO CREMONESE: Al termine dell’incontroFLOP TORINO CREMONESE: Al . Calcionews24.com Le pagelle di Cremonese-Lecce 2-0: Bonazzoli e Sanabria tornano al gol e i grigiorossi toccano quota 20 - Lecce con le pagelle della partita: Sanabria MVP, Bonazzoli su rigore, bene Zerbin, Ramadani horror ... eurosport.it

Cremonese-Udinese 1-1: le pagelle della partita di Serie A - Nicolò Zaniolo segna il primo gol con la maglia dell'Udinese in campionato ma non è l'MVP dell'incontro. sport.sky.it

Torino-Genoa, le pagelle dei rossoblù: Romano dà la scossa, Mendolia eroico Tutti i voti nelle pagelle del Genoa dopo la partita contro il Torino, gara valida per la 15a giornata di Primavera 1. Tutti i voti nelle pagelle del Genoa dopo la partita contro il Torino Il - facebook.com facebook

#TorinoPrimavera, le pagelle della gara contro il #Genoa #Gabellini ritrova la rete e torna ad essere determinante #ToroNews #TorinoFC #Torino ? Qui per le valutazioni x.com

© Calcionews24.com - Pagelle Torino Cremonese: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Le Pagelle delle Maglie della Serie A 2025/2026: TOP & FLOP Assoluti!? UWUFUFU

Video Le Pagelle delle Maglie della Serie A 2025/2026: TOP & FLOP Assoluti!? UWUFUFU Video Le Pagelle delle Maglie della Serie A 2025/2026: TOP & FLOP Assoluti!? UWUFUFU