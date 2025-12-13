Pagelle Picerno-Salernitana 1-2 | rimonta al 97’ Longobardi eroe e Raffaele salva la panchina super Achik

Nel match tra Picerno e Salernitana, i granata centrano una vittoria al 97’ grazie a una rimonta emozionante. Raffaele salva la panchina, mentre Longobardi diventa l’eroe della serata. Dopo un mese di attese, la squadra festeggia ancora una volta nei minuti finali, confermando la propria tenacia e determinazione.

La partita: ancora una volta i granata brindano all’extra time, vittoria dopo un mese. Ancora recupero, ancora festa. La Salernitana espugna Picerno 2-1 con un gol al 97’ di Longobardi, ultimo arrivato in casa granata, e ritrova una vittoria che mancava da un mese (anche con l’Altamura in trasferta e nel recupero). Una rimonta pesantissima non solo per la classifica, ma anche per il futuro immediato di Raffaele, che salva la panchina dopo un primo tempo complicato e una prestazione iniziale ben al di sotto delle aspettative. Il rosso di Gemignani dopo il pari di Ferrari, festa granata all’ultimo respiro. Notizieaudaci.it

