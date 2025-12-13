Pagelle Juventus Women Napoli | Cambiaghi ‘road to’ doppia cifra Brighton che fatica VOTI

Le pagelle della sfida tra Juventus Women e Napoli, valida per la nona giornata di Serie A Women, analizzano le prestazioni delle protagoniste del match. Con valutazioni e giudizi dettagliati, l'articolo mette in evidenza le performance di giocatrici chiave come Cambiaghi e Brighton, offrendo un quadro completo delle dinamiche in campo.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la nona giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Napoli. I voti e i giudizi alle protagoniste della settima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Napoli. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Un’incertezza in uscita e un’ottima parata su Bellucci Kullberg 5 – Un po’ addormentata, calata molto dopo l’abbandono della difesa a tre. Dal 46? Krumbiegel 6 – Da un suo cross nasce il 2-1 Lenzini 6.5 – Stressata tantissimo da Floe. A volte le scappa, a volte no: un recupero è molto importante. Dal 85? Harviken SV Calligaris 6 – Passiva sul gol, nella ripresa diversi interventi decisivi Cascarino 5. Juventusnews24.com Juventus Women-Napoli in diretta: orario, formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile - Le bianconere di Canzi in cerca di conferme dopo il successo in Champions League contro il St Polten ... tuttosport.com

