PAGELLE E TABELLINO PARMA-LAZIO 0-1 | Noslin deus ex machina Valenti che combini?

Nel match del ‘Tardini’ valido per la 15ª giornata di Serie A, la Lazio conquista una vittoria importante contro il Parma. La gara si è decisa grazie a un episodio di Noslin, mentre Valenti ha vissuto una serata complicata. Ecco pagelle, tabellino e giudizi sul confronto tra le due squadre.

Voti e giudizi del match del ‘Tardini’ valido per la 15a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Noslin e Dele-Bashiru (Ansafoto) – calciomercato.it Parma. Corvi 6,5 Britschgi 5,5 Delprato 6. Dal 45? Troilo 6 Valenti 4,5 Valeri 6,5 Bernabé 6 Estevez 6,5 Keita 6. Dall’86’ Djuric sv Benedyczak 5,5 Oristanio 5,5. Dal 69? Ondrejka 6 Pellegrino 6 All.: Cuesta 5 Lazio. Provedel 7 Marusic 6,5 Patric 6,5. Dal 68? Provstgaard 6,5 Romagnoli 6,5 Pellegrini 7 Guendouzi 6 Cataldi 7. Dall’88’ Vecino sv Basic 5,5 Cancellieri 6. Dal 68? Dele-Bashiru 6 Castellanos 5,5. Dal 68? Noslin 7,5 Zaccagni 5,5 All. Calciomercato.it

