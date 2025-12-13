Pagelle discesa St Moritz | Sofia Goggia può ancora essere la più veloce ma prendendosi dei rischi
Le pagelle della discesa di St. Moritz 2025 offrono uno sguardo ai protagonisti della gara, tra conferme e sorprese. Sofia Goggia dimostra di poter ancora essere la più veloce, ma con alcuni rischi, mentre Emma Aicher si distingue con un risultato importante. Ecco i giudizi sui principali atleti che hanno preso parte alla competizione.
PAGELLE DISCESA ST. MORITZ 2025. Sabato 13 dicembre Emma Aicher, 9: di questa ragazza tedesca si parla da anni. Al momento è l’unica polivalente del circuito, perché prende parte a tutte le specialità, slalom compreso. Ma le sue discipline predilette, al momento, sono quelle veloci. E oggi lo ha dimostrato. Attenzione, perché dispone di innate doti di scorrevolezza e sulla componente tecnica è già di alto livello. Può diventare una discesista micidiale e difficile da battere. Fa paura sia per le Olimpiadi sia per la classifica generale: Mikaela Shiffrin dovrà guardarsi da lei, forse già in questa stagione. Oasport.it
Sci, discesa libera bis St Moritz: Aicher cancella la storica doppietta di Vonn, Goggia a podio, Pirovano 6° - Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live della seconda discesa dopo il capolavoro di Vonn ieri Goggia che cerca il primo podio in stagione ... sport.virgilio.it
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Lindsey Vonn oltre lo scorrere del tempo, dominio a 41 anni! Amarezza per Goggia - 54 Domani si replica: seconda discesa alle 10. oasport.it
Le Pagelle di Modena–Catanzaro Una partita intensa, ricca di emozioni e momenti decisivi: ecco i nostri voti ai protagonisti del match! Chi è stato il migliore in campo? Chi ha fatto la differenza? Scopri tutte le pagelle e facci sapere nei commenti il tuo - facebook.com facebook