Pagelle discesa St Moritz | Sofia Goggia può ancora essere la più veloce ma prendendosi dei rischi

Le pagelle della discesa di St. Moritz 2025 offrono uno sguardo ai protagonisti della gara, tra conferme e sorprese. Sofia Goggia dimostra di poter ancora essere la più veloce, ma con alcuni rischi, mentre Emma Aicher si distingue con un risultato importante. Ecco i giudizi sui principali atleti che hanno preso parte alla competizione.

PAGELLE DISCESA ST. MORITZ 2025. Sabato 13 dicembre Emma Aicher, 9: di questa ragazza tedesca si parla da anni. Al momento è l’unica polivalente del circuito, perché prende parte a tutte le specialità, slalom compreso. Ma le sue discipline predilette, al momento, sono quelle veloci. E oggi lo ha dimostrato. Attenzione, perché dispone di innate doti di scorrevolezza e sulla componente tecnica è già di alto livello. Può diventare una discesista micidiale e difficile da battere. Fa paura sia per le Olimpiadi sia per la classifica generale: Mikaela Shiffrin dovrà guardarsi da lei, forse già in questa stagione. Oasport.it

Sci, discesa libera bis St Moritz: Aicher cancella la storica doppietta di Vonn, Goggia a podio, Pirovano 6° - Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live della seconda discesa dopo il capolavoro di Vonn ieri Goggia che cerca il primo podio in stagione ... sport.virgilio.it