Pagelle Atalanta Cagliari ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la 15a giornata

Nella sfida tra Atalanta e Cagliari valida per la 15ª giornata di Serie A, emergono i protagonisti della partita, con i TOP e i FLOP che hanno segnato l'incontro di Bergamo. L'Atalanta torna alla vittoria, grazie anche alle prestazioni di Gianluca Scamacca, protagonista della serata. Ecco i giudizi sui principali protagonisti del match.

Pagelle Atalanta Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Bergamo, valida per la 15a giornata del campionato di Serie A, in campo alle 20:45 L’Atalanta ritorna al successo trascinata da un grande Gianluca Scamacca. La doppietta dell’attaccante romano permette alla Dea di superare il Cagliari 2-1. Ai sardi non basta la rete di . Calcionews24.com Atalanta-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Scamacca al top, ai sardi non bastano le parate di Caprile - Due reti di Scamacca per la vittoria dell'Atalanta, in mezzo il goal di Gaetano, nuovamente in campo a gara in corso. msn.com

Pagelle Atalanta-Cagliari 2-1: Gaetano si inserisce nello Scamacca show. Magic moment per Esposito - Ai sardi non bastano un ispirato Esposito e un Gaetano molto determinato ... sport.virgilio.it

LE PAGELLE DI CHAMPIONS - 1 ATALANTA: 7,5 - Battere i campioni del mondo potrebbe essere la svolta della stagione. Se non ci fosse già l'esonero di Juric. INTER: 5,5 - Nei big match, i nerazzurri fanno molta fatica a star dietro agli avversari. Senza tratten x.com

LE PAGELLE DEL TURNO DI CHAMPIONS ATALANTA: 7,5 - Battere i campioni del mondo potrebbe essere la grande svolta della stagione. Se non ci fosse già l'esonero di Juric. INTER: 5,5 - Nei big match, i nerazzurri fanno molta fatica a star dietro agli avver - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Pagelle Atalanta Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la 15a giornata

Atalanta-Cagliari 1-2 | Le pagelle di Vittorio Sanna

Video Atalanta-Cagliari 1-2 | Le pagelle di Vittorio Sanna Video Atalanta-Cagliari 1-2 | Le pagelle di Vittorio Sanna