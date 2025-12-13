Pagano per vedere Messi ma lui non gioca Esplode la rabbia a Calcutta | l’argentino scappa i tifosi devastano lo stadio – I video

A Calcutta, i tifosi hanno affrontato una delusione quando Lionel Messi, previsto sul campo, è scappato senza giocare. La protesta è scoppiata tra la folla, che aveva speso ingenti somme per assistere all’evento. La situazione è degenerata, con i tifosi che hanno devastato lo stadio, trasformando una serata di attesa in un disastro.

Tappa disastrosa quella a Calcutta per il Goat tour indiano di Lionel Messi. Allo Salt Lake City di Calcutta, migliaia di persone hanno sborsato l'equivalente di più di 100 dollari convinte di vedere il campione argentino in azione durante un'amichevole. Invece, il 38enne della Nazionale albiceleste si è limitato a un giro di campo durato appena 20 minuti, quasi invisibile tra le rigide misure di sicurezza che hanno reso difficile persino intravederlo dagli spalti.

