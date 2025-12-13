Paganini controcorrente fatta chiarezza sul futuro della Juventus | Tether? La vera strada per la Vecchia Signora è un’altra C’entra Agnelli

Paganini fa chiarezza sul futuro della Juventus, smentendo le voci di un possibile acquisto da parte di Tether. Secondo il dirigente, la vera strada per il rilancio del club passa dal ritorno di Andrea Agnelli alla presidenza. Ecco le sue parole e la posizione ufficiale sulla questione.

Paganini smentisce le voci di acquisto da parte di Tether. La vera strada è il ritorno alla presidenza di Andrea Agnelli: le parole. Le voci relative al futuro societario della Juventus continuano a tenere banco, con insistenti rumors che vorrebbero il club nel mirino di potenziali acquirenti. Nelle ultime ore, si è parlato in particolare dell’offerta di Tether da oltre 1 miliardo. A fare chiarezza è intervenuto il giornalista Paolo Paganini, attraverso il suo canale social X, che ha espresso un parere diametralmente opposto sui reali scenari futuri del club. Paganini, il ritorno di Andrea Agnelli è la vera ipotesi per il futuro. Juventusnews24.com