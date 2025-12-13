Pace Ucraina-Russia Witkoff a Berlino per convincere Zelensky e i leader europei Trump | Una zona economica libera nel Donbass funzionerebbe

Witkoff si trova a Berlino per dialogare con Zelensky e i leader europei, cercando di favorire una soluzione diplomatica al conflitto tra Ucraina e Russia. Nel frattempo, Trump propone la creazione di una zona economica libera nel Donbass come possibile passo verso la pace, mentre si avvicina un fine settimana decisivo per il futuro della regione.

Roma, 13 dicembre 2025 - Per la pace tra Ucraina e Russia potrebbe essere un fine settimana, e un lunedì, importante quello che sta per iniziare a Berlino. Nella capitale tedesca stanno infatti convergendo l'inviato Usa Steve Witkoff, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei, compresa Giorgia Meloni ( Ha dichiarato ieri ad Atreju che sarà al vertice di lunedì, ndr). Sul tavolo il piano di pace di Trump con cui la Casa Bianca spera di porre fine al conflitto magari entro la fine dell'anno. Ma non tutti i punti del piano soddisfano Kiev, e ancor meno l'Europa, che vorrebbe evitare di premiare la voglia di conquista di Putin, con un pensiero al futuro. Quotidiano.net

