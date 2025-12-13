PO ‘S Alfonso’ | riapertura reparto di riabilitazione tra improvvisazione mancanza di struttura e relazioni sindacali

Il reparto di riabilitazione dell’Ospedale ‘S. Alfonso’ riapre dopo un periodo di chiusura, ma la sua ripresa è caratterizzata da improvvisazioni, carenze strutturali e tensioni sindacali. La FIALS – Segreteria Provinciale di Benevento – ha diffuso una nota stampa per evidenziare le criticità e le sfide ancora da affrontare in questa ripartenza.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della FIALS – Segreteria Provinciale di Benevento. La scrivente Organizzazione Sindacale denuncia con forza le modalità confuse e approssimative con cui l'Azienda Ospedaliera "San Pio" ha gestito la ripresa delle attività di ricovero ordinario della UOC di Riabilitazione presso il P.O. "S. Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata dei Goti. Tutto ha inizio con la nota prot. 25073 del 24112025, con la quale il Direttore Sanitario di Presidio, Dott. Pasquale Di Guida, disponeva la riattivazione di 4 posti letto di riabilitazione al primo piano del presidio, accorpandoli all'Area di Medicina Interna e Lungodegenza.