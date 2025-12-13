Overdose in cella Detenuta muore a Rebibbia Il Vaticano | troppo disagio

Una detenuta di 59 anni è deceduta per overdose nella casa circondariale di Rebibbia, mentre un’altra è stata ricoverata. L’episodio ha portato al rinvio dei Giochi della Speranza in segno di lutto. Monsignor Rino Fisichella ha chiesto di considerare misure come amnistia e liberazione, in linea con le parole di Papa Francesco, per affrontare il disagio carcerario.

La morte per overdose di una detenuta di 59 anni a Rebibbia e il ricovero di un’altra donna portano al rinvio dei Giochi della Speranza in segno di lutto, mentre monsignor Rino Fisichella chiede che "almeno in quest’anno giubilare si possano spalancare prospettive come quelle che chiedeva Papa Francesco: forme di amnistia e di liberazione". Intanto il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio Stefano Anastasia fa sapere che un altro detenuto si è tolto la vita a Viterbo e nei giorni scorsi si è spento un uomo che aveva subito un’aggressione in carcere ed era finito in coma. Quotidiano.net

