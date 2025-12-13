Ottomila persone in corteo | Bilancio manovra iniqua Vogliamo lavoro e pace

Ottomila persone hanno partecipato a uno sciopero generale contro la manovra di bilancio, definita ingiusta dagli organizzatori. La protesta, proclamata dalla Cgil, ha coinvolto settori pubblici e privati, chiedendo un fisco giusto, salari di dignità e una riforma pensionistica reale, in un clima di forte mobilitazione per lavoro e pace.

"Vogliamo un fisco giusto, un salario ‘di dignità’ minimo, una riforma pensionistica vera". Ottomila persone – secondo le stime degli organizzatori – hanno partecipato allo sciopero generale contro la manovra di bilancio, definita "ingiusta", proclamato dalla Cgil per l’intera giornata di ieri e riguardante tutti i settori, pubblici e privati. Con concentramento alle 9 in via Emilia San Pietro, angolo viale Monte Grappa, il corteo si è snodato lungo la circonvallazione e il centro fino a piazza Gioberti. A metà percorso il segretario provinciale della Cgil, Cristian Sesena, ha ringraziato le Rsu della Manifattura di San Maurizio gruppo Max Mara, in testa al corteo. Ilrestodelcarlino.it Sciopero generale, diecimila persone in corteo a Napoli - Diecimila in corteo da piazza del Gesù a piazza Municipio per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. 2anews.it

