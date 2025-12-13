Osteria Ficcanaso ancora sulla guida del Gambero Rosso
L'Osteria Ficcanaso di San Donato Val di Comino conferma il suo prestigio, conquistando per il terzo anno consecutivo un posto nella guida del Gambero Rosso, riconoscendo così la qualità e l'eccellenza della sua proposta gastronomica.
