Ossigeno dopo il rogo Condomini risarciti | Si chiude un capitolo Ora case entro il 2026

Dopo il incendio alla Torre dei Moro, ora rinominata Torre Seta, i condomini ricevono i risarcimenti necessari per ricostruire le loro abitazioni. Con questa fase conclusa, i residenti possono concentrare le speranze sul futuro, aspettando di rientrare nelle proprie case entro il 2026 e riprendere la quotidianità.

Per i residenti della Torre dei Moro, ora in fase di ricostruzione con il nuovo nome di Torre Seta, è un altro "capitolo chiuso", grazie a un risarcimento che permette di guardare con maggiore tranquillità al futuro in vista del traguardo. "Secondo le previsioni nell’autunno 2026 potremo rientrare nella torre – spiga Mirko Berti, portavoce del comitato dei residenti – e festeggiare finalmente il Natale nelle nostre case, dopo cinque anni". Sono stati infatti risarciti, con un accordo transattivo fuori dal processo, gli inquilini e i condomini del grattacielo di 18 piani che prese fuoco, il 29 agosto del 2021, trasformandosi in una "torcia" ma per fortuna senza causare vittime, anche perché in molti erano ancora fuori per le vacanze. Ilgiorno.it

Accordo per risarcimenti ai condomini dopo il rogo della Torre dei Moro a Milano - Dopo il maxi incendio del 2021, la società produttrice dei pannelli infiammabili e altri imputati hanno versato centinaia di migliaia di euro, chiudendo con molti condomini fuori dal processo ... msn.com