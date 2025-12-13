Ospita un amico a dormire a casa poi l’orrore | Li ha accoltellati anche i figli

Una tranquilla mattina a Bergkamen, in Germania, si è trasformata in un tragico episodio di violenza quando un giovane di 20 anni ha aggredito una madre e i suoi quattro figli. L’attacco improvviso ha sconvolto l’intera comunità, lasciando dietro di sé un segno indelebile di dolore e paura.

Una mattina di violenza improvvisa ha sconvolto una famiglia e un intero quartiere della città di Bergkamen, in Germania, dove un giovane ventenne ha accoltellato una madre di 26 anni e i suoi quattro bambini mentre si trovavano in casa. L’aggressione è avvenuta all’alba e ha lasciato tutti i feriti in condizioni gravissime, aprendo una lunga giornata di ricerche culminata con l’arresto dell’uomo in serata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’attacco si è consumato intorno alle 5.30 del mattino nell’appartamento della donna, che viveva da sola con i figli. Il giovane, conoscente della vittima, aveva trascorso la notte in casa e, al risveglio, avrebbe colpito prima la madre e poi i bambini, senza lasciare loro il tempo di fuggire o chiedere aiuto. Thesocialpost.it

