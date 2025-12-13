Orsini ad Atreju | Senza una politica industriale sull’energia saremo fuori mercato

Durante l'evento Atreju, Orsini ha sottolineato l'importanza di una politica industriale energetica per mantenere la competitività del nostro Paese, evidenziando come la delocalizzazione delle imprese possa rappresentare un rischio per l'intera filiera produttiva italiana.

"Ricordiamoci sempre che quando una grande impresa va a produrre all'estero e non produce in Italia, si porta dietro un pezzo di filiere, ma quelle che  non si porta dietro diventa un problema", ha spiegato il leader degli industriali, aggiungendo che nel nostro Paese impresa e lavoratori sono la stessa cosa. Ildifforme.it

