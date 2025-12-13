Oroscopo le Stelle di Branko di sabato 13 dicembre | tutti i segni
Ecco le previsioni dell'Oroscopo di Branko per sabato 13 dicembre 2025. Scopri cosa riservano le stelle a ciascun segno zodiacale e preparati a vivere al meglio questa giornata, seguendo i consigli dell'astrologo più amato in Italia.
Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 13 dicembre 2025. Ariete Il 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia, festeggiato in diverse regioni italiane, in Europa e anche ai Caraibi. Segna l'inizio del periodo natalizio e rappresenta la luce che vince sulle tenebre. Un tempo coincideva con il solstizio d'inverno. La Santa viene spesso rappresentata con una corona di candele accese sul capo, che serviva a far luce per portare cibo ai bisognosi. Giornata dinamica e passionale per il vostro segno di fuoco, che illumina il cielo zodiacale. Iltempo.it
