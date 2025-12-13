Oro e sovranità la battaglia identitaria di Meloni e la sfida senza fine alle banche

L'articolo esplora le connessioni tra il risiko bancario italiano, la gestione dell'oro nazionale e l'agenda economica del governo Meloni. Un'analisi delle strategie e delle sfide che coinvolgono questioni di sovranità, controllo delle risorse e alleanze politiche, evidenziando come questi elementi siano intrecciati in un contesto di continua evoluzione.

Cosa lega il risiko bancario italiano, la partita per la proprietà dell' oro del Paese e l'agenda di politica economica del governo di Giorgia Meloni? Molti aspetti, connessi da un sottile fil rouge. La scelta di Fratelli d'Italia di inserire in Legge di Bilancio un emendamento riguardante proprio la presa di posizione sul fatto che l'oro appartiene al "popolo italiano" e non alla Banca d'Italia, che ha la titolarità su 2.452 tonnellate di riserve auree, non è solo la concretizzazione di un antico cavallo di battaglia sovranista, ma manda anche un segnale agli istituti italiani con cui l'esecutivo è impegnato in un complesso incontro-scontro.