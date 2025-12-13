Oro e banche la battaglia identitaria di Meloni e la sfida senza fine alle banche

L'articolo analizza le connessioni tra il risiko bancario italiano, la gestione dell'oro nazionale e le strategie di politica economica del governo Meloni. Un quadro complesso in cui si intrecciano interessi, sfide e battaglie identitarie, rivelando un filo conduttore che attraversa le dinamiche finanziarie e politiche del Paese.

Cosa lega il risiko bancario italiano, la partita per la proprietà dell' oro del Paese e l'agenda di politica economica del governo di Giorgia Meloni? Molti aspetti, connessi da un sottile fil rouge. La scelta di Fratelli d'Italia di inserire in Legge di Bilancio un emendamento riguardante proprio la presa di posizione sul fatto che l'oro appartiene al "popolo italiano" e non alla Banca d'Italia, che ha la titolarità su 2.452 tonnellate di riserve auree, non è solo la concretizzazione di un antico cavallo di battaglia sovranista, ma manda anche un segnale agli istituti italiani con cui l'esecutivo è impegnato in un complesso incontro-scontro.

