Orme obiettivo sicurezza C’è il piano per gli argini

È stato avviato il procedimento per il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del torrente Orme. L'intervento prevede anche l'iter degli espropri dei terreni necessari, segnando l'inizio di un'importante operazione per la tutela delle aree circostanti e la prevenzione dei rischi legati alle esondazioni.

Messa in sicurezza del torrente Orme: avviato il procedimento per il progetto esecutivo dei lavori, il che significa anche che è ai blocchi di partenza l’iter degli espropri dei terreni necessari alla complessa operazione. La quale, ricordiamo, avverrà avendo ancora negli occhi e in concreto nei residui di fango nelle case i più recenti eventi alluvionali. Proprio per il rischio alluvioni si interviene, all’indomani dei lavori-tampone. Il primo obiettivo è rinforzare adeguatamente gli argini del torrente. Il provvedimento che sta mettendo in moto tutta la ‘macchina’ dei lavori è del Comune di Empoli. Lanazione.it

