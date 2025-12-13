Orizzonti nella pietra Il commesso fiorentino
Un viaggio alla scoperta del commesso fiorentino, l’antica arte del mosaico lapideo. Le Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi ospitano – oggi e domani, dalle 10 alle 17 con ingresso libero – ’Orizzonti nella pietra. L’arte del commesso fiorentino nel contemporaneo’. L’esposizione raccoglie le opere in mosaico realizzate all’interno del percorso scuola-lavoro (Pcto) che ha coinvolto gli studenti della 4A dell’Istituto d’istruzione superiore Alberti-Dante indirizzo Architettura-Ambiente nell’anno scolastico 2024-2025, grazie alla preziosa collaborazione con la bottega Scarpelli Mosaici. A queste si affiancano i pannelli decorativi creati per il ’ Concorso Renzo Scarpelli ’, rivolto agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’Alberti-Dante. Lanazione.it
