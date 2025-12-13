Orientamento e futuro | Open days per respirare l’atmosfera didattica

Il Comune di Aulla presenta il calendario degli Open days per l'anno scolastico 2025/2026, un'opportunità per le famiglie di scoprire l’offerta formativa delle scuole locali. Questi eventi permettono di immergersi nell’atmosfera didattica, facilitando l’orientamento e la scelta educativa per il futuro degli studenti.

Orientamento, presente e futuro. Il Comune di Aulla annuncia il calendario degli Open days, anno scolastico 20252026, occasione per le famiglie del territorio di conoscere da vicino l’ offerta formativa delle scuole locali. Gli appuntamenti coinvolgeranno dall’I.I.S. Da Vinci con i suoi licei Linguistico, Classico e Scientifico, all’IC Dante Alighieri di Aulla che aprirà le porte della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, fino all’IC Gandhi di Albiano Magra con tutti i suoi plessi distribuiti nel territorio, oltre alla Scuola Primaria di Serricciolo. "L’istruzione è il pilastro fondamentale su cui costruire il futuro della comunità - dice il sindaco Roberto Valettini - Siamo orgogliosi della qualità dell’offerta formativa presente sul territorio". Lanazione.it

