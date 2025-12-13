Una donna di 54 anni, residente in provincia di Varese, ha organizzato un matrimonio finto a Rovellasca, nel Comasco, perché era ancora formalmente sposata. Utilizzando un atto creato con l’intelligenza artificiale, ha cercato di far credere di essere sposata con il suo compagno. L’episodio ha sollevato dubbi e interrogativi tra i testimoni e le autorità coinvolte.

Voleva sposare il compagno, ma formalmente era ancora moglie di un altro uomo. Così una donna di 54 anni, residente in provincia di Varese, ha messo in scena un matrimonio completamente fittizio a Rovellasca, nel Comasco. Una cerimonia costruita nei minimi dettagli: celebrante, testimoni, ricevimento e persino un atto di matrimonio. Documento che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato realizzato con l’ausilio dell’ intelligenza artificiale. Come è stata scoperta. La vicenda, riportata da Il Giorno, è emersa solo grazie ai dubbi di uno dei testimoni, insospettito dall’atto che gli era stato chiesto di firmare. Open.online

Organizza un matrimonio finto perché è già sposata: l’atto creato con l’intelligenza artificiale e i dubbi dei testimoni. Come è stata scoperta - La vicenda, riportata da Il Giorno, è emersa solo grazie ai dubbi di uno dei testimoni, insospettito dall’atto che gli era stato chiesto di firmare. open.online

Sposa organizza un matrimonio da sogno ma era già sposata, la farsa scoperta da un testimone - Una cerimonia da sogno sul lago di Como si rivela un inganno: la sposa era già sposata e il matrimonio era finto. blitzquotidiano.it