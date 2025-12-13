Ora la Robur vuole rialzare la testa! C’è da chiudere bene un 2025 pessimo

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un 2025 caratterizzato da risultati deludenti e poche soddisfazioni, la Robur è determinata a rialzarsi. Con l’obiettivo di chiudere l’anno in modo positivo, la squadra si prepara a mettere in campo tutte le energie per invertire la rotta e ritrovare entusiasmo e fiducia.

Chiudere bene un 2025 pessimo, vissuto nella mediocrità più assoluta e senza sostanzialmente picchi in positivo se ci eccettua il buon avvio di questo campionato. Così la Robur si appresta ad affrontare gli ultimi 180 minuti del suo anno solare nella speranza di conquistare già nel prossimo turno quei tre punti che mancano da un mese e mezzo abbondante. Dopo la gara interna di lunedì con il Camaiore i ragazzi di Bellazzini chiuderanno l’anno domenica 21 a Trestina, campo tra l’altro storicamente ostico dove sono arrivati due ko nelle ultime due uscite (lo scorso anno, quello che costò l’esonero a Magrini e nel 2021 con Gilardino in panchina). Sport.quotidiano.net

La Sanmaurense vuole rialzare subito la testa Robbio, scontro play off - L’Edimes Sanmaurense ritorna stasera sul parquet del PalaRavizza con l’obiettivo di rialzare la testa. laprovinciapavese.gelocal.it

Robur, difendi i play-off Gilardino ritrova Agnello - L’allenatore deve fare i conti con tante assenze ma c’è un rientro importante Dopo le due sconfitte consecutive, incassate ... lanazione.it

ora la robur vuole rialzare la testa c8217232 da chiudere bene un 2025 pessimo

© Sport.quotidiano.net - Ora la Robur vuole rialzare la testa! C’è da chiudere bene un 2025 pessimo

temperatura sul rosso?piccole strategie! impianto di raffreddamento

Video temperatura sul rosso?piccole strategie! impianto di raffreddamento