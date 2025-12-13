Ora il governo dice che il taglio dell'Irpef fino a 60mila euro si può fare nel 2026 | chi ci guadagna
Il governo ha annunciato che il taglio dell’Irpef fino a 60mila euro potrà essere realizzato nel 2026, dopo essere stato inizialmente escluso per mancanza di fondi. Secondo il viceministro Leo, tutte le condizioni sembrano essere in via di definizione per rendere possibile questa misura nel corso dell’anno prossimo.
Era stata una delle proposte per la manovra 2026, poi bocciata per mancanza di soldi. Ma secondo il viceministro dell'Economia Leo "si stanno ottenendo tutte le condizioni affinché si possa fare" nel corso dell'anno prossimo. La riforma beneficerebbe tutti coloro che guadagnano più di 50mila euro (lordi) all'anno. Fanpage.it
Stipendi, aumenti fino a 640 euro con il taglio dell'Irpef: ecco per chi cambia la busta paga. Le simulazioni - Il prossimo anno ci potrebbe essere un guadagno complessivo in busta paga e sull'assegno pensionistico fino a 640 euro in dodici mesi. ilgazzettino.it
Il nuovo taglio Irpef nel 2026: chi risparmia sulle tasse - Dalla riduzione degli interessi sul debito e dalla fine della procedura Ue per disavanzo eccessivo arrivano nuovi fondi da oltre 17 mili ... today.it
Come sarà la Manovra 2026, le misure della nuova legge di bilancio spiegate in 8 punti